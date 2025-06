Tony Effe | dal cinema al rap al Carroponte di Milano

Dalla recitazione sul grande schermo al microfono del rap, Tony Effe ha tracciato un percorso sorprendente: dal cinema di Carlo Verdone al palco del Carroponte di Milano, dimostrando come il talento può evolversi e sorprendere. Difficile immaginare che il bambino biondo protagonista di piccoli film sarebbe diventato uno degli artisti trap più influenti d’Italia. La sua storia è un esempio di passione, metamorfosi e successo.

Difficile immaginare che il bambino biondo che recitava nei film di Carlo Verdone sarebbe diventato uno dei trapper più influenti d'Italia. Nicolò Rapisarda, meglio conosciuto come Tony Effe, ha iniziato il suo percorso artistico davanti alle telecamere a soli quattro anni, apparendo in "Viaggi di nozze" nel 1995, seguito da "Paparazzi" nel 1998 e "L'ombra del gigante" nel 2000. Il piccolo attore romano interpretava anche un giovane calciatore nella serie Rai "Tutti per uno", dove il suo personaggio Tony rinunciava al sogno sportivo a causa di una malattia. Un destino che la vita reale avrebbe stravolto completamente, trasformando quell'esperienza in un nome d'arte destinato a lasciare il segno.

