Tonitto 1939 torna all' utile e punta sugli Usa

Tonitto 1939, la celebre gelateria genovese fondata nel 1939, torna a registrare utili nel 2024 e prevede un 2025 all’insegna di crescita e innovazione. Con un occhio rivolto agli Stati Uniti, l’azienda annuncia la sua prima partecipazione al Summer Fancy Food Show di New York, aprendo una nuova frontiera di opportunità. Tonitto 1939, ricorda la nota, è attualmente impegnata nel costruire un importante progetto con uno ...

Tonitto 1939, la storica gelateria genovese tornata all'utile nel 2024 vee nel 2025 l'anno della svolta "tra crescita e un nuovo progetto strategico negli Stati Uniti". Per la prima volta, annuncia una nota, l'azienda sarà presente al Summer Fancy Food Show di New York, la più importante manifestazione del settore specialty food del Nord America. Tonitto 1939, ricorda la nota, è attualmente impegnata nel costruire un importante progetto con uno dei primi tre retailer statunitensi, per la realizzazione di un gelato a marchio del distributore ( private label ) pensato per il mercato USA. Il 2024 si è chiuso con un fatturato di 16,2 milioni di euro (+13%) e un Ebitda che supera i 900 mila euro (quasi quadruplicato rispetto all'anno precedente). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tonitto 1939 torna all'utile e punta sugli Usa

In questa notizia si parla di: tonitto - utile - torna - punta

Neres torna e punta il Parma: staffetta con Raspadori in vista - Neres è pronto a rientrare in campo e punta dritto al match contro il Parma. Conte potrà contare su una pedina preziosa, con un possibile avvicendamento in attacco con Raspadori.

Tonitto 1939 torna all'utile e punta sugli Usa.

Tonitto 1939 torna all'utile e punta sugli Usa - Tonitto 1939, la storica gelateria genovese tornata all'utile nel 2024 vee nel 2025 l'anno della svolta "tra crescita e un nuovo progetto strategico negli Stati Uniti". Da quotidiano.net

Tonitto 1939 raggiunge i 16,2 milioni di fatturato e punta il mercato cinese - Contemporaneamente si punta a stabilirsi in modo definitivo nel mercato cinese, operazione che ha subito alcuni intoppi a causa della pandemia di ... Si legge su repubblica.it