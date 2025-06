Tonitto 1939 debutta al Summer Fancy Food Show di New York

piano strategico di espansione internazionale, con l’obiettivo di portare la qualità e l’eccellenza della nostra tradizione italiana nel cuore del mercato nordamericano. Un passo fondamentale verso una nuova stagione di successi e di innovazione.

Dopo un anno di svolta sia sul piano economico che strategico, Tonitto 1939 si prepara a vivere un altro momento chiave del proprio percorso di crescita: per la prima volta, l'azienda sarà presente al Summer Fancy Food Show di New York, la più importante manifestazione del settore specialty food del Nord America. Una presenza non solo simbolica, ma fortemente legata a un progetto di rilievo: Tonitto 1939 è attualmente impegnata nel costruire un importante progetto con uno dei primi tre retailer statunitensi, per la realizzazione di un gelato a marchio del distributore (private label) pensato per il mercato USA.

