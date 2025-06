' Tommaso Maestrelli e il calcio a colori' | a Foggia il film sull' indimenticato allenatore dei rossoneri e della Lazio scudettata

leggendario allenatore che ha scritto pagine indimenticabili nella storia del calcio italiano. Venerdì 27 giugno, presso l'auditorium del Seminario Diocesano 'Sacro Cuore' di Foggia, vivrete un viaggio emozionante attraverso immagini e ricordi di un uomo che ha saputo trasformare il sogno in realtà, ispirando generazioni di appassionati e giocatori. Non perdete questa occasione unica di immergervi nel mondo di Tommaso Maestrelli e del suo calcio a colori.

Si terrà venerdì 27 giugno, presso l'auditorium del Seminario Diocesano 'Sacro Cuore' di Foggia, la proiezione del film dal titolo 'Tommaso Maestrelli e il calcio a colori', opera inedita proiettata per la prima volta a Foggia, con protagonista assoluto Tommaso Maestrelli, indimenticato

