Tom cruise e brad pitt insieme | il film con un 89% su rotten tomatoes

Tom Cruise e Brad Pitt si riuniscono per promuovere il nuovo film F1. In un evento che ha catturato l’attenzione del pubblico, Tom Cruise e Brad Pitt sono stati protagonisti di un momento di grande impatto durante la première del film F1, diretto da Joseph Kosinski. La presenza dei due attori, storicamente noti per le loro carriere stellari, ha suscitato molto interesse, rafforzando l’attenzione sul progetto cinematografico che vede Pitt nel ruolo di Sonny Hayes, ex pilota di Formula 1 tornato alle corse per affiancare una giovane promessa in una gara immaginaria. L’occasione è stata anche quella per condividere foto e momenti di convivialitĂ sui social media, dimostrando ancora una volta il forte legame tra i due divi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it