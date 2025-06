Tod’s e la sfilata alla Milano fashion

Durante la Milano Fashion Week, Tod’s rende omaggio al suo simbolo senza tempo: il Gommino. Un’icona di eleganza e artigianalità che incarna il meglio del buon vivere italiano. La presentazione Uomo Primavera-Estate 2026, ospitata nel raffinato setting di Villa Necchi Campiglio, trasforma questo luogo in un esclusivo Gommino Club, celebrando l’eccellenza e la tradizione che rendono il brand unico al mondo. Un evento imperdibile per gli amanti del bello e dell’artigianato.

🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tod's e la sfilata alla Milano fashion

