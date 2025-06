Todde s’inventa i tagli del governo ai comuni sardi FdI la smaschera | Lo fa per non parlare della sua decadenza

Al centro delle polemiche politiche in Sardegna, Alessandra Todde evita di affrontare il rischio di decadenza dalla carica, preferendo invece gettare ombre sul governo Meloni. Con toni accesi, la presidente regionale accusa i tagli ai comuni sardi, ma la realtà dei fatti smentisce questa versione. È una strategia per distogliere l’attenzione da questioni più delicate. Le accuse di Todde al governo...

Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna, non vuole parlare del rischio concreto di decadenza dalla carica, per la vicenda delle spese elettorali. E cerca un’arma di distrazione di massa accusando il governo Meloni di un inesistente taglio circolare dei fondi ai comuni. E’ questa la risposta di FdI alla governatrice isolana, per la quale il Tribunale di Cagliari ha già sentenziato la decadenza. Le accuse di Todde al governo. “Noi saremo al fianco dei Comuni e li supporteremo con ogni mezzo disponibile. Non è accettabile però scaricare queste spese solo sulla Regione. Ci ribelleremo a questa ennesima ingiustizia”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Todde s’inventa i tagli del governo ai comuni sardi. FdI la smaschera: “Lo fa per non parlare della sua decadenza”

