Una serata di festa si è trasformata in tragedia a Tivoli, dove un uomo ha sparato dalla finestra, ferendo una donna al polso mentre assisteva a una partita di calcio under 13. L'episodio, avvenuto nel centro sportivo Villa Adriana Calcio, ha scosso la comunità locale. Il responsabile, un 56enne di San Severo, è stato prontamente arrestato. La vicenda solleva ancora una volta il tema della sicurezza e del rispetto delle regole in ambito pubblico.

Una donna è stata ferita al polso da un colpo di arma da fuoco mentre stava assistendo a una partita di calcio under 13. È quanto successo lunedì sera (23 giugno), intorno alle 20.30, nel centro sportivo Villa Adriana Calcio, in strada Rocca Bruna a Tivoli, in provincia di Roma, dove un uomo ha sparato dalla finestra della sua abitazione. Il responsabile, 56enne originario di San Severo (Foggia), è stato arrestato con le accuse di tentato omicidio, detenzione abusiva di armi, resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Subito soccorsa, la vittima è stata trasportata in ospedale dove ha avuto una prognosi di 30 giorni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tivoli, spara un colpo dalla finestra della sua casa e ferisce una donna al polso: arrestato

In questa notizia si parla di: tivoli - colpo - finestra - donna

