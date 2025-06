Tivoli spara dalla finestra e ferisce donna poi punta arma su agenti | 56enne arrestato a Tivoli

Una serata di gioia si è trasformata in un incubo a Tivoli, dove uno sparo improvviso ha ferito una donna e scatenato il panico tra i presenti. La scena si è svolta durante una partita di calcio Under 13 al centro sportivo Villa Adriana, culminando con l’arresto di un uomo che ha anche rivolto l’arma agli agenti. Un episodio che mette in luce quanto la serenità possa essere facilmente scalfita da atti di violenza.

Momenti di terrore ieri sera durante una partita di calcio a 8 Under 13 al centro sportivo Villa Adriana, nel comune di Tivoli, in provincia di Roma. Una donna che stava assistendo alla gara è stata improvvisamente colpita da un proiettile al polso. La vittima subito soccorsa. La vittima è stata subito soccorsa, mentre sul posto è intervenuta la polizia per chiarire la dinamica dell’accaduto. Le indagini hanno portato gli agenti in via Filippo Guglielmi, a circa 50 metri dal campo, dove è stato individuato un villino compatibile con la traiettoria del proiettile. Alla porta, un uomo ha inizialmente rifiutato l’accesso alla polizia, ma poi ha ceduto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tivoli, spara dalla finestra e ferisce donna, poi punta arma su agenti: 56enne arrestato a Tivoli

