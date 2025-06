Tiro con l’arco Lorenzo Gubbini degli Arcieri di Terni alla Coppa del mondo di Madrid

Lorenzo Gubbini degli Arcieri di Terni si prepara con determinazione per la quarta e ultima tappa della Coppa del Mondo di tiro con l’arco a Madrid. Dal 7 al 14 luglio, gli atleti sfideranno limiti e nervi, in una battaglia che deciderà chi accederà direttamente alle finali in Cina. Con i migliori del mondo già qualificati, la competizione si accende: ogni tiro potrebbe cambiare il destino di questa appassionante stagione. Riuscirà Lorenzo a distinguersi?

Quarta e ultima tappa della Coppa del mondo 2025 di tiro con l'arco prima delle finali in Cina. A Madrid, dal 7 al 14 luglio, gli arcieri in gara si sfideranno per raggiungere l'ultimo atto della competizione. I vincitori individuali di ogni tappa sono già qualificati di diritto, ma ci sono.

