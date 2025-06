Tiro al volo la Coppa del Mondo si gioca a Lonato del Garda | 560 atleti da 74 nazioni

Preparati a vivere un evento straordinario: dal 5 al 13 luglio, Lonato del Garda ospiterà la Coppa del Mondo di Tiro a Volo, con 560 atleti provenienti da 74 nazioni pronti a sfidarsi sulle prestigiose pedane del Trap Concaverde. Un palcoscenico internazionale che conferma il ruolo di Lonato come capitale mondiale di questa disciplina. Non perdere l’occasione di assistere a questa spettacolare manifestazione sportiva, dove il talento e la passione si incontrano in un climax di emozioni indimenticabili.

Lonato del Garda (Brescia), 24 giugno 2025 – Il conto alla rovescia è partito: d al 5 al 13 luglio, a Lonato del Garda, nel Bresciano, si giocherà la Coppa del mondo di Tiro a volo. Ad ospitare la kermesse internazionale saranno le pedane del Trap Concaverde, riconosciuto tra gli impianti migliori al mondo per la pratica della disciplina sportiva. A Lonato del Garda, già sede di tutte le maggiori competizioni della Federazione internazionale degli sport di tiro (Issf) come Coppe del Mondo, Campionati Europei e Campionati del Mondo, sono attesi i migliori tiratori del panorama internazionale: circa 560 atleti provenienti da 74 Nazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tiro al volo, la Coppa del Mondo si gioca a Lonato del Garda: 560 atleti da 74 nazioni

Tiro a volo: i preconvocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo di Lonato del Garda - In vista della quarta tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo, l’Italia si prepara a sorprendere nello scenario di Lonato del Garda, uno dei templi della disciplina.

Tutto è pronto per la conferenza stampa del 24 giugno in cui verrà presentata la tappa di Coppa del mondo Issf di Lonato del Garda (Bs). https://www.cacciaetiro.it/coppa-del-mondo-issf-a-milano-la-presentazione-della-prova-di-lonato-del-garda-audio/ #Cacci Vai su Facebook

Coppa del mondo di tiro a volo a Lonato del Garda dal 5 luglio - (askanews) – La Coppa del mondo di Tiro a volo che si svolgerà a Lonato del Garda (Brescia) dal 5 al 13 luglio è stata presentata in Regione Lombardia dal sottosegretario alla Presiden ... Segnala askanews.it