Tir che trasporta bobine di carta si ribalta sulla SS36 | traffico in tilt a Desio

Un incidente sulla SS36 a Desio ha causato un disastro nel traffico pomeridiano. Un tir carico di bobine di carta si è ribaltato tra gli svincoli di Desio Nord e Cascina Aliprandi, creando caos e rallentamenti incredibili. I Vigili del Fuoco di Monza, Lecco e Como sono intervenuti prontamente per gestire la difficile situazione. La strada è rimasta bloccata mentre si lavora per ripristinare la normalità. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

Pomeriggio da bollino rosso lungo la Strada Statale 36, direzione Nord, dove un mezzo pesante si è ribaltato nel tratto compreso tra gli svincoli di Desio Nord e Cascina Aliprandi. L’incidente ha richiesto l’intervento coordinato di più squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai comandi di Monza e Brianza, Lecco e Como. Il veicolo, capovolgendosi, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

