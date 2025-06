Tim Burton arriva al Giffoni Film Festival

Il visionario regista Tim Burton fa il suo grande ritorno in Italia, arrivando al Giffoni Film Festival per incontrare i giovani giurati e condividere la sua creatività unica. Con l’attesa per la seconda stagione di Mercoledì su Netflix, Burton porta un tocco di magia e inquietudine nel cuore del festival, creando un’occasione imperdibile per gli appassionati di cinema. Venerdì 25 luglio, preparatevi a vivere un momento di pura ispirazione...

per incontrare i giurati della 55a edizione, in programma dal 17 al 26 luglio. In occasione dell’arrivo su Netflix della seconda stagione di Mercoledì – con la prima parte disponibile dal 6 agosto e la seconda dal 3 settembre – Tim Burton torna in Italia. Venerdì 25 luglio . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Tim Burton arriva al Giffoni Film Festival

In questa notizia si parla di: burton - arriva - giffoni - film

Mister Movie Tim Burton arriva al Giffoni Film Festival 2025 - Preparati a un’estate da brivido: Tim Burton, il maestro dell’immaginazione gotica e del cinema fantastico, arriverà al Giffoni Film Festival 2025 il 25 luglio! Come riportato da MisterMovie.

Tim Burton arriva al GIFFONI FILM FESTIVAL il 25 luglio Comunicazione e Media Relations: #MNcomm @giffoni_experience #giffoni #giffonifilmfestival #gff2025 #timburtonworld #timburtonfans #timburton Vai su Facebook

Tim Burton presenta ‘Mercoledì 2’ in Italia, l’incontro con i ragazzi del Giffoni Film Festival https://siciliareport.it/adnkronos-news/spettacoli/tim-burton-presenta-mercoledi-2-in-italia-lincontro-con-i-ragazzi-del-giffoni-film-festival/… via @Sicilia_Report Vai su X

Tim Burton ospite al Giffoni Film Festival 2025; Tim Burton al Giffoni Film Festival: venerdì 25 luglio l'incontro con i giurati; Mercoledì: arriva la seconda stagione e Tim Burton torna in Italia - LaPresse.

Giffoni Film Festival 2025: Tim Burton e l’anteprima di Stitch Head tra le novità attese - Il Giffoni Film Festival 2025, in Campania, accoglierà Tim Burton il 25 luglio e presenterà l'anteprima di "Stitch Head", un film d'animazione di Steve Hudson dedicato ai giovani cinefili. Segnala ecodelcinema.com

Mercoledì: arriva la seconda stagione e Tim Burton torna in Italia - Venerdì 25 luglio l’iconico regista sbarcherà al Giffoni Film Festival 2025, per incontrare i giur ... Secondo msn.com