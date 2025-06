Tigli in piazza con le ore contate Comitato in campo | sono preziosi

Gli imponenti tigli di piazza delle Associazioni stanno per scomparire: una decisione del Comune prevede il loro abbattimento entro l’estate, per un restyling che mira a rinnovare la piazza con nuove piantumazioni. Ma il comitato "Tiglio non ti taglio" si oppone con forza, pronti a dare battaglia. Questa sera, davanti a questi maestosi alberi, si terrà un flash mob che vuole ricordare l’importanza di preservare il patrimonio naturale della nostra città.

Messa di requiem per gli undici, imponenti tigli di piazza delle Associazioni: il Comune conferma la decisione di abbatterli per fare posto a un generale restyling della piazza, comprensivo di nuove piantumazioni. Entro l'estate, gli alberi oggi presenti verranno eliminati. Ma il comitato "Tiglio non ti taglio", che da tempo si batte per cercare di salvare quegli esemplari decennali, non ci sta e annuncia per questa sera un flash mob davanti al Comune. A partire dalle 20.30, in concomitanza con una seduta del consiglio comunale, gli attivisti del sodalizio protesteranno contro "il silenzio degli amministratori locali e un progetto di riqualificazione che proprio non convince".

