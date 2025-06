Tifoso del River Plate brucia l’auto poi con soldi assicurazione vola al Mondiale per Club – Video

Un tifoso del River Plate ha deciso di bruciare la propria auto, sperando così di ottenere l'indennizzo dall'assicurazione e finanziare il suo viaggio al Mondiale per Club 2025 negli Stati Uniti. Un gesto estremo, ma che ha aperto un capitolo sorprendente e controverso nel mondo dello sport. La sua determinazione di seguire la squadra ovunque lo porti dimostra quanto la passione possa spingersi oltre i limiti della ragione.

(Adnkronos) – Nel Mondiale per Club 2025 c'è anche chi, per volare negli Stati Uniti e seguire la sua squadra, ha dato fuoco alla sua auto per intascare i soldi dell'assicurazione. Questo è stato il 'piano' elaborato da un tifoso del River Plate, arrivato a Pasadena per assistere alla partita tra i Millionarios e i . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Il tifo vero, il tifo contro, la rivalità River-Boca: il calcio sudamericano sta salvando il Mondiale per Club.

