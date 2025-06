Ti racconto a Capo | Mario Desiati inaugura la quindicesima edizione

ti racconto a Capo" si rinnova per la sua quindicesima edizione, portando a Corsano un caleidoscopio di storie, incontri e riflessioni. Con il prestigioso Mario Desiati tra gli ospiti d’eccezione, l’evento si conferma come un momento imperdibile per gli amanti della narrativa e delle cultura locale. Un viaggio tra parole e emozioni che trasformerà il Capo di Leuca in un palcoscenico di ispirazione e scoperta, facendo di questa edizione un grande spettacolo di creatività e umanità .

CORSANO - Taglia il traguardo della quindicesima edizione "Ti racconto a Capo", il progetto organizzato nel Capo di Leuca dall'associazione Idee a Sud Est. Nel corso dei mesi di giugno, luglio e settembre si avvicenderanno ospiti, presentazioni e dialoghi che avranno come fulcro Corsano.

