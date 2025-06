Ti presento i miei 4 Barbra Streisand | Il mio compenso era più basso dovrebbero pagarmi un sacco di soldi

Scopri cosa ha rivelato Barbra Streisand sul suo possibile ritorno nel quarto capitolo di "Ti Presento i Miei". La leggenda della musica e del cinema ha risposto in modo diretto, svelando dettagli esclusivi sulla sua partecipazione futura e il suo compenso, che avrebbe meritato molto di più. Un'occasione unica per conoscere i retroscena di un'icona che ha segnato generazioni. Non perdere questa intervista: la verità dietro il successo e le sorprese di Streisand ti lascerà senza parole.

La star ha risposto in maniera molto diretta alla domanda sul suo eventuale ritorno in un quarto film del franchise con Ben Stiller. Barbra Streisand ha partecipato al podcast Just for Variety con Marc Malkin ed è stata interpellata sulla recente notizia dell'imminente produzione di un quarto capitolo di Ti presento i miei. Streisand interpretava la madre del personaggio protagonista, al fianco del premio Oscar Dustin Hoffman nei panni del padre di Gaylord Fotter, interpretato da Ben Stiller. Le condizioni di Barbra Streisand per un ritorno in Ti presento i miei Nelle scorse settimane è stato confermato che Ben Stiller, Teri Polo e Robert De Niro sono pronti a tornare in un quarto film del franchise. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ti presento i miei 4, Barbra Streisand: "Il mio compenso era più basso, dovrebbero pagarmi un sacco di soldi"

In questa notizia si parla di: streisand - presento - miei - barbra

Ti presento i miei 4, Barbra Streisand non esclude un ritorno ma ad una condizione - Barbra Streisand, icona senza tempo, potrebbe tornare a sorprenderci nel prossimo capitolo di "Ti presento i miei", ma con una condizione che ha lasciato tutti curiosi.

'Ti presento i miei 4' senza Barbra Streisand? Devono darmi un sacco di soldi; Ti presento i miei 4, Barbra Streisand: Il mio compenso era più basso, dovrebbero pagarmi un sacco di soldi; Ti presento i miei 4, Barbra Streisand non esclude un ritorno ma ad una condizione.

Barbra Streisand: "Tornare in 'Ti presento i miei 4'? Dovrebbero darmi un sacco di soldi" - Barbra Streisand, una delle stelle della trilogia di 'Ti presento i miei', non venne pagata quanto i colleghi nei due film a cui ha partecipato e ora, proprio per questo motivo, potrebbe dare forfait ... Secondo adnkronos.com

Ti presento i miei 4, Barbra Streisand non esclude un ritorno ma ad una condizione - Barbra Streisand non è stata ancora confermata nel cast del prossimo capitolo di Ti presento i miei, ma avrebbe una condizione affinché ciò accada. Lo riporta comingsoon.it