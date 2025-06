Ti morde una vipera? Ecco cosa fare e cosa evitare assolutamente

Per prima cosa, niente panico. Poi vanno allertati i soccorsi e immobilizzato l'arto. E assolutamente no all'incisione della ferita.

VIPERE IN FRIULI In Friuli, nell'estremo Nord Est italiano, convivono contemporaneamente tre specie di vipere: la Vipera comune di Redi, la Vipera dal corno e il Marasso, un caso unico nel territorio italiano.

Morso da una vipera nera in Sila, parla l'esperto: «Unico serpente velenoso in Calabria, come riconoscerlo e cosa fare» ·; Morso di vipera: quali sono i rischi e cosa bisogna fare; Trento, vipera morde una donna vicino a una malga: è il terzo caso nel 2023.

Come riconoscere una vipera, come comportarsi e cosa fare se ti morde - Se venite morsi da una vipera quindi la prima cosa da fare è chiamare i soccorsi con il numero unico 118.