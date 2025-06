Thuram affronta una nuova tappa evolutiva della sua carriera juventina | adesso è diventato un vero e proprio punto di riferimento per Tudor! Contro il Wydad Casablanca è semplicemente dominante

Thuram, protagonista indiscusso della Juventus, ha raggiunto una nuova vetta nella sua carriera. Con prestazioni sempre più decisive, è diventato il punto di riferimento imprescindibile per Tudor, soprattutto nel match contro il Wydad Casablanca, dove ha dominato il centrocampo. Gli indizi si erano già intravisti lo scorso aprile contro il Monza, ma questa prima edizione del Mondiale per Club segna la consacrazione definitiva di un leader nato, pronto a scrivere nuove pagine di successo.

di Matteo Barile Thuram è sempre più padrone del centrocampo della Juve: contro il Wydad Casablanca sfodera una prestazione dal leader. Degli indizi sono arrivati già nell’arco della stagione. La partita dello scorso campionato contro il Monza datata 28 aprile 2025 ha rappresentato il primo vero e proprio punto di svolta. Tuttavia, proprio in questa prima storica edizione del Mondiale per Club gli indizi raccolti durante l’annata 20242025 si stanno trasformando in certezze. Khéphren Thuram sta diventando un vero e proprio punto di riferimento per la Juventus di Igor Tudor. Questa nuova fase di evoluzione si è verificata soprattutto nell’ultima partita giocata dai bianconeri: tale è stata la sfida contro il Wydad Casablanca, equivalente della seconda giornata del girone G della Coppa del Mondo per club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Thuram affronta una nuova tappa evolutiva della sua carriera juventina: adesso è diventato un vero e proprio punto di riferimento per Tudor! Contro il Wydad Casablanca è semplicemente dominante

In questa notizia si parla di: vero - proprio - punto - thuram

Savona Manchester City si può fare? Cosa c’è di vero dopo le ultime voci e cosa potrebbe succedere: il punto - Negli ultimi giorni si sono intensificate le voci riguardo a un possibile trasferimento di Nico Savona al Manchester City.

Inter-Urawa diventa... il derby degli Esposito: Seba e Pio si giocano un posto con Lautaro - I fratelli Esposito sono le alternative a Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Un po’ per scelta, un po’ per mancanza di alternative, un po’ per averne una valutazion Vai su Facebook

Marcus Thuram non pensa né al Napoli né al PSG: l'attaccante dell'Inter in bici a Milano a fare compere; Bologna-Juventus 1-1: Thuram e Freuler, un punto che spaventa entrambe in chiave Champions; Inter, il punto sugli infortunati: chi rientra con la Roma.

Inter, shock: ecco quanto si guadagna dalla cessione di Marcus Thuram - Il rendimento di Marcus Thuram con l’Inter è stato un vero e proprio punto di svolta nella sua carriera. Scrive msn.com

GdS - Inzaghi sorride: Thuram recupera e Calhanoglu torna "vero". Ma in fascia è piena emergenza - L'Inter è l'unica italiana ancora in corsa per tutto e proprio in questo ... Come scrive msn.com