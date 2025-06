Thuram a Kalulu | Io al Met Gala andrei vestito di bianconero Botta e risposta al format Talk With Us che scatena i tifosi – VIDEO

Khephren Thuram e Pierre Kalulu, protagonisti di "Talk With Us" Juventus, hanno acceso il dibattito tra tifosi con le loro risposte sorprendenti. Thuram rivela il suo desiderio di sfoggiare un look bianconero al Met Gala, scatenando i commenti più disparati tra passione e divertimento. Ma cosa ha aggiunto l’altro calciatore? Scopriamolo in questa scintillante chiacchierata che ha già fatto il giro dei social.

Thuram a Kalulu: «Al Met Gala andrei in bianconero». Protagonisti i due calciatori della Juventus al format Talk With Us – VIDEO. Khephren Thuram e Pierre Kalulu sono stati protagonisti del format Talk With Us della Juventus. Ecco alcune dichiarazioni dei due bianconeri. KALULU – «Come ti vestiresti al Met Gala?». THURAM – «Al Met Gala andrei con un vestito nero e bianco». KALULU – «Nero e bianco?». THURAM – «Bianconero per ricordare le colori della mia squadra. È un vestito abbastanza semplice. Ci saranno dei dettagli bianchi. Qualche parte. Con una piccola spilla». KALULU – «E per l'aspetto stravagante.

