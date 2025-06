Theo James è l' unica persona da seguire per scegliere un paio di occhiali da sole

Se cerchi ispirazione per scegliere i tuoi prossimi occhiali da sole, Theo James è la persona da seguire. Nonostante non tenga conferenze sul tema, il suo stile impeccabile e il suo occhio attento alle tendenze lo rendono un vero punto di riferimento. Durante la Fashion Week di Milano, ha sfoggiato un modello esclusivo di Dolce&Gabbana, il DG4413, parte della collezione estate 2025. E se vuoi scoprire perché questo modello sta conquistando tutti, continua a leggere...

Certo, Theo James non terrà dei convegni sugli occhiali da sole tanto presto, ma se lo facesse, saremmo seduti in prima fila a prendere appunti. Perché, da un paio d'estati ormai, l'attore ha sempre dimostrato di avere occhio per un bel paio di occhiali, e durante la Fashion Week di Milano nel weekend, si è presentato con un modello esclusivo di Dolce&Gabbana. Incluso nella collezione estate 2025 del brand, il DG4413 è essenzialmente una rivisitazione moderna del classico wayfarer. È realizzato in acetato, il che lo rende leggero, resistente e delicato sulla pelle. Questa montatura è stata proposta in diverse varianti di colore, e anche se James avrebbe potuto optare per un passepartout come il nero o il marrone, ha scelto la versione Havana Ginger, una tonalità caramello leggermente fuori dagli schemi abbinata a lenti blu fumé e dettagli dorati lucidi.