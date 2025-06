Theo Hernandez saluta il Milan ma chi al suo posto? Il sostituto era già in casa…

Il Milan dice addio a Theo Hernandez, ma sorpresa: il suo sostituto era già tra le fila rossonere. Una mossa che apre nuovi scenari e rende ancora più intrigante la rosa di Pioli. Chi prenderà il suo posto e come cambierà l’assetto della squadra? La risposta potrebbe essere più vicina di quanto si pensi, perché a volte le soluzioni migliori sono proprio sotto il naso.

Il Milan cede Theo Hernandez e va alla caccia del suo sostituto. Peccato, però, che il suo naturale erede era già in casa rossonera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Theo Hernandez saluta il Milan, ma chi al suo posto? Il sostituto era già in casa…

In questa notizia si parla di: theo - hernandez - milan - sostituto

Ribaltone Milan, addio a Theo Hernandez: preso già il sostituto - Rivoluzione in casa Milan: Theo Hernandez saluta, ma la dirigenza non si ferma. Con Massimiliano Allegri pronto a guidare il nuovo progetto tecnico, il club ha già individuato il suo sostituto.

Translate post.@acmilan, #Camarda via in prestito. #Jashari, #Ricci e il sostituto di @TheoHernandez: le ultime - #Calciomercato #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Theo #Hernandez #TheoHernandez #transfers Vai su X

? Il Milan ha trovato il sostituto di Theo Hernandez Vai su Facebook

Theo Hernandez ha detto addio, il Milan prende subito il sostituto; Milan, Theo Hernandez all'Al Hilal grazie alla telefonata di Inzaghi: Zinchenko sarà il sostituto; Milan, occhi su Zinchenko: sarà lui il sostituto di Theo Hernandez?.

Milan, caccia al sostituto di Theo Hernandez: da Cambiaso a Zinchenko, i nomi sulla lista di Tare - L`addio di Theo Hernandez è sempre più vicino, il Milan guarda al futuro: è caccia a un nuovo terzino sinistro. Si legge su msn.com

Calciomercato Milan, crescono i rimpianti per Kerkez: con Theo Hernandez in partenza il sostituto sarebbe potuto essere lui - Calciomercato Milan, crescono i rimpianti per Kerkez: con Theo Hernandez in partenza il sostituto sarebbe potuto essere lui. Come scrive milannews24.com