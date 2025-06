Theo Hernandez Al Hilal c’è l’accordo tra le parti! Sfuma definitivamente l’idea Juve | tutti i dettagli dell’accordo tra il francese e il club arabo

Il mondo del calcio si infiamma con il trasferimento di Theo Hernandez all’Al Hilal: un'operazione da capogiro che mette fine alle voci di una possibile permanenza in bianconero. Dopo settimane di trattative, la stretta di mano tra il francese e il club saudita sigla un nuovo capitolo della sua carriera, segnando un cambiamento epocale nel panorama della Saudi Pro League. La domanda ora sorge spontanea: quale sarà il futuro di Hernandez?

Theo Hernandez Al Hilal, accordo totale tra il francese e il club saudita: le incredibili cifre sulla stretta di mano tra le due parti. Alla fine anche lui ha ceduto alla avances extra lusso della Saudi Pro League. Il terzino del Milan, Theo Hernandez è praticamente a un passo dal passaggio all’Al Hilal. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando sul proprio profilo X, il terzino, accostato anche al mercato Juve, ha raggiunto un accordo con il club arabo. Ecco i dettagli PAROLE – « Intesa totale tra Theo Hernandez e l’Al Hilal per un contratto da 18M + 1.5 di bonus. Al Milan andranno 25M di parte fissa più bonus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Theo Hernandez Al Hilal, c’è l’accordo tra le parti! Sfuma definitivamente l’idea Juve: tutti i dettagli dell’accordo tra il francese e il club arabo

