Theo Hernandez adesso ci siamo | Allegri costretto a farlo ma ora Milan sotto scacco

Theo Hernandez, il pilastro del Milan, sembra ormai arrivato al capolinea dopo sei anni di successi condivisi. La recente cessione di Reijnders e le tensioni con Allegri hanno messo il club sotto scacco, portando la squadra a un bivio cruciale. Ora, il tecnico è furioso e l’atmosfera tra le mura rossonere si fa tesa. La domanda che tutti si pongono è: il Milan saprà risollevarsi e scrivere un nuovo capitolo?

Il Milan dopo Reijnders cede anche il suo terzino sinistro: un’altra stella dice addio ed ora il tecnico è furioso. Allegri tiene sotto scacco il club (Ansa Foto) – SerieAnews Theo Hernandez ed il Milan, una storia d’amore durata sei anni che sembra destinata al suo epilogo. In genere la crisi tra le più dure da affrontare in una coppia sembra essere quella del settimo anno ma stavolta si è giocati d’anticipo. D’altronde che il matrimonio non fosse un idillio più lo avevano capito anche le pietre. E manco vogliamo interpellare le mura di San Siro. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Theo Hernandez, adesso ci siamo: Allegri costretto a farlo ma ora Milan sotto scacco

In questa notizia si parla di: allegri - milan - sotto - scacco

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano.

AC Milan annuncia la nomina di Igli Tare come direttore sportivo della Prima Squadra? Vai su Facebook

Theo Hernandez, adesso ci siamo: Allegri costretto a farlo ma ora Milan sotto scacco; Chi vince titoli, chi vende moto, chi è in carcere: cosa fanno oggi gli scudettati di Allegri; Il Milan pianifica una rivoluzione nella formazione sotto la guida di Allegri per il 2025/2026.

Due nuovi profili nel mirino del Milan per rafforzare la difesa sotto la guida di Allegri - Il Milan di Allegri punta a rafforzare la difesa con nuovi innesti: due profili di Serie A nel mirino per un reparto più solido e competitivo. Lo riporta msn.com

Le pagelle del Milan - Difesa sotto scacco. Un'altra squadra con Morata, ma non basta - Con i suoi ripetuti interventi tiene il più possibile la partita in equilibrio, ma i compagni non lo aiutano. Segnala tuttomercatoweb.com