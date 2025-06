The World’s 50 Best Restaurants | il trionfo del Perù

Il 19 giugno 2025, Torino si è trasformata nel cuore pulsante della gastronomia mondiale, ospitando la prestigiosa cerimonia dei The World’s 50 Best Restaurants. Tra emozioni e riconoscimenti, il ristorante Maido di Lima ha trionfato come miglior ristorante del mondo, celebrando la forza innovativa della cucina peruviana. La serata ha inoltre messo in luce l’evoluzione della gastronomia globale, confermando come l’Italia continui a essere un punto di riferimento indiscusso nel panorama culinario internazionale.

Il 19 giugno 2025, Torino ha ospitato una delle celebrazioni più attese nel mondo della gastronomia: la cerimonia di premiazione dei The World's 50 Best Restaurants. In un'atmosfera vibrante e festosa, il ristorante Maido di Lima, Perù, ha conquistato il titolo di The World's Best Restaurant, un trionfo che sottolinea l'emergente potenza culinaria del Paese sudamericano. Ma la serata ha riservato anche un importante riconoscimento per la cucina italiana, con ben cinque ristoranti nostrani che si sono distinti nella classifica. Il Maido, diretto dallo chef Mitsuharu Tsumura, offre un'esperienza sensoriale unica, fondendo abilmente le tradizioni giapponesi con i sapori peruviani.

Torino, capitale mondiale del gusto. La cerimonia dei World's 50 Best Restaurants 2025 si è tenuta nella nostra città, e ha incoronato il miglior ristorante al mondo: Maido, da Lima. Un trionfo che unisce Perù e Giappone in un gesto d'armonia, firmato dallo c