The Odyssey | l' uscita del primo trailer se confermata è imminente

L’atteso primo trailer di "The Odyssey" potrebbe arrivare presto, con una data ormai quasi certa grazie alle ultime anticipazioni circolate online. I leak suggeriscono un’uscita imminente, confermando anche il coinvolgimento di Anne Hathaway in questo epico progetto di Christopher Nolan. Mentre l’entusiasmo cresce, gli appassionati si chiedono cosa riserveranno queste nuove rivelazioni: prepariamoci a scoprire insieme ogni dettaglio di questa attesissima pellicola. Ma andiamo con ordine. Secondo World...

Nuove anticipazioni circolate sul web avrebbero svelato la possibile data di uscita del primo trailer dell'epopea di Christopher Nolan, confermando al tempo stesso il ruolo di Anne Hathaway. The Odyssey ha adesso una probabile data di uscita del primo trailer. Lo svelano nuove anticipazioni sul web che forniscono nuove conferme sul ruolo interpretato da Anne Hathaway nell'epopea corale di Christopher Nolan. Ma andiamo con ordine. Secondo World of Reel, l'uscita del primo trailer del film è imminente. Il promo di The Odyssey, la cui descrizione è trapelata su Reddit, dovrebbe infatti debuttare nei cinema in concomitanza con l'uscita di Jurassic World - La Rinascita, distribuito nelle sale italiane da Universal a partire dal 2 luglio.

