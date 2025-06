The Family Anticipazioni 25 giugno 2025 | Yagmur fa una sconvolgente confessione a Bedri Matrimonio a rischio?

Preparati a scoprire un episodio ricco di tensione e colpi di scena: le anticipazioni di "The Family" del 25 giugno 2025 su Canale 5 svelano che Yagmur farà una confessione sconvolgente a Bedri, mettendo a rischio il loro matrimonio. Un segreto oscura il passato di Yagmur, e il suo cuore si aprirà come mai prima d’ora. Cosa succederà quando la verità verrà a galla? Non perdere questa puntata imperdibile!

Le Anticipazioni della Puntata di The Family in onda il 25 giugno 2025 su Canale 5 rivelano che Yagmur spiazza Bedri con una confessione sul suo oscuro passato. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - The Family Anticipazioni 25 giugno 2025: Yagmur fa una sconvolgente confessione a Bedri. Matrimonio a rischio?

In questa notizia si parla di: family - anticipazioni - giugno - yagmur

The family, anticipazioni al 13 giugno: Bedri e Yagmur si avvicinano - Nelle anticipazioni de "The Family" dal 9 al 13 giugno, il legame tra Bedri e Yagmur si intensifica, portando nuove emozioni e tensioni.

The Family, anticipazioni dal 23 al 29 giugno 2025: Bedri e Yagmur vogliono sposarsi Ecco cosa accadrà nelle prossime puntate della seconda stagione della dizi turca Vai su Facebook

The Family: anticipazioni martedì 24 giugno! Bedri e Yagmur riusciranno a sposarsi?; “The Family”, le trame dal 23 al 29 giugno 2025; The Family: anticipazioni da sabato 21 a venerdì 27 giugno! Aslan uccide Ilyas.

The Family: anticipazioni martedì 24 giugno! Bedri e Yagmur riusciranno a sposarsi? - Ecco tutte le anticipazioni della nuova puntata di The family di martedì 24 giugno, in onda come di consueto, su Canale 5 ... Riporta serial.everyeye.it

The Family Anticipazioni 24 giugno 2025: Bedri e Yagmur si sposano, ma c'è qualcuno che li ostacola! - Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 24 giugno 2025 su Canale 5: Bedri e Yagmur sono pronti a convolare a nozze, ma c'è qualcuno che non è ... Si legge su msn.com