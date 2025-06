The Big Hack 2025 | a Napoli l’ottava edizione dell’hackathon più innovativo del Sud

Preparati a vivere un weekend all'insegna dell’innovazione e della creatività: l’ottava edizione di The Big Hack 2025 torna a Napoli, trasformando l’Apple Developer Academy in un laboratorio di idee e soluzioni rivoluzionarie. Due giorni intensi di brainstorming, collaborazione e sfide digitali, promossi da Campania NewSteel, l’incubatore che fa della città il cuore pulsante dell’innovazione nel Sud Italia. L’avventura sta per cominciare — e tu puoi essere protagonista!

NAPOLI, 24 GIUGNO – Sabato 28 e domenica 29 giugno torna a Napoli The Big Hack, l'hackathon più atteso del Sud Italia, giunto quest'anno all' ottava edizione. La maratona di 48 ore dedicata all'innovazione si terrà presso l' Apple Developer Academy di Corso Nicolangelo Protopisani 70, grazie all'organizzazione di Campania NewSteel, incubatore certificato promosso dall'Università degli Studi di Napoli Federico II e da Città della Scienza. Durante l'evento, sviluppatori, maker, hacker e appassionati di tecnologia si sfideranno per dare vita a soluzioni digitali capaci di rispondere a sfide reali provenienti dal mondo aziendale.

Il 28 e 29 giugno Campania NewSteel in collaborazione con Codemotion organizza l'ottava edizione del ! Scopri tutte le challenge del 2025: https://lnkd.in/demVz2uw Vai su Facebook

Le challenge di #TheBigHack2025! ? Riprogetta il futuro dell'#agricoltura: iscriviti alla sfida di #Nexus per creare una piattaforma #smart in grado di ottimizzare l’utilizzo delle risorse nel settore agricolo attraverso la tecnologia #IoT e l’AI. https://2025.thebig Vai su X

