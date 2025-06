TFA sostegno X ciclo le pagine delle Università in attesa dei BANDI

Sei pront? a scoprire le novità sul TFA sostegno per il ciclo 2024/25? Mentre attendiamo il decreto ufficiale del Ministero che definirà posti e distribuzione tra le università, le pagine delle università italiane sono in fermento, preparandosi ai prossimi bandi. Resta aggiornato per non perdere nessuna opportunità di formazione e carriera nel mondo dell’istruzione!

TFA sostegno X ciclo anno accademico 202425: è atteso il decreto con il quale il Ministero autorizzerà il numero di posti disponibili e la distribuzione tra le Università che hanno risposto all'avviso dello scorso 16 maggio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

TFA sostegno X ciclo, le pagine delle Università - Se sei interessato a intraprendere il percorso di formazione per il sostegno nel ciclo 2024/25, resta aggiornato sulle ultime novità riguardanti i posti disponibili e le modalità di assegnazione.

