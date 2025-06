Tesla balza del 10% a Wall Street Musk lancia il servizio robotaxi a Austin

Tesla in rally di circa il 10% a Wall Street, grazie all'entusiasmante lancio del servizio robotaxi a Austin, svelato da Elon Musk. Dopo la sua breve parentesi politica, Musk torna con forza nel settore automobilistico, trasformando il sogno di un sistema di taxi autonomi in realtà concreta. La novità ha già catturato l’attenzione degli investitori, che premiano con entusiasmo il colosso californiano. Il titolo Tesla, simbolo di innovazione e audacia, si prepara a scrivere un nuovo capitolo del suo successo.

Dopo una infelice e frettolosa chiusura della carriera politica, Elon Musk torna in pista con la sua Tesla, anzi con il servizio di robotaxi operato con una Model Y ad Austin in Texas. Un sogno che l'imprenditore statunitense cullava da tempo e che è partito in fase di test n ella giornata di domenica. E si può dire che Wall Street ha apprezzato, premiando le azioni Tesla con un bel rally. Tesla in rialzo di circa i 10%. Il titolo Tesla, quotato al Nasdaq, è arrivato a guadagnare circa il 10% durante gli scambi a Wall Street, per poi chiudere sotto i massimi raggiunti a 348,68 dollari, in rialzo dell'8,23%.