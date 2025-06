Terzo settore Lollobrigida | al via la distribuzione di derrate alimentari per le persone indigenti

Il Terzo Settore si mobilita per un’Italia più solidale: con un investimento di 50 milioni di euro, il nuovo programma di distribuzione alimentare mira a sostenere le persone indigenti. La firma del ministro Lollobrigida e la collaborazione con il Ministero del Lavoro segnano un passo decisivo nel rafforzare il welfare sociale. Un impegno concreto che dimostra come l’unione delle istituzioni possa fare la differenza. La lotta alla povertà prende nuova forza, e il futuro si apre a nuove speranze.

Prende il via il programma annuale di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, che da quest’anno avrà una dotazione strutturale di 50 milioni di euro invece che di 4,9 milioni di euro del passato. Il decreto firmato dal Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, di concerto con il Ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone dà attuazione alla disposizione contenuta nella legge di bilancio 2025 e stanzia per la campagna 2025 un totale di 54,9 milioni di euro per il Fondo nazionale indigenti. Lo stanziamento servirà all’acquisto di un paniere di prodotti alimentari da filiera italiana che saranno poi distribuiti in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it