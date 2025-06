Terzo mandato Fedriga | C’è chi vuole vincere eliminando l’avversario

Nel cuore del Friuli Venezia Giulia si apre il dibattito sul terzo mandato di Fedriga, un tema che divide e anima la scena politica regionale. Con una scelta strategica, Fedriga ha deciso di non intervenire più, lasciando che siano i cittadini a decidere nel 2028 se proseguire con questa importante decisione. La regione, forte della sua autonomia, si prepara a scrivere il proprio futuro. Il tempo dirà quale strada sceglieranno i suoi abitanti.

Onde evitare di trasformare il dibattito in un confronto insensato, Fedriga ha deciso di non intervenire più, essendo consapevole che il dibattito non riguarda la sua persona specificamente. "Il Friuli Venezia Giulia ha la sua autonomia" e per questo nel 2028, quando scadrà il suo mandato, la Regione deciderà in che modo procedere e se adottare o no il terzo mandato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Terzo mandato, Fedriga: “C’è chi vuole vincere eliminando l’avversario”

In questa notizia si parla di: fedriga - terzo - mandato - vuole

Terzo mandato, il governo impugna la legge trentina per bloccare Fugatti (e poi Fedriga): scontro con la Lega - Il governo italiano si prepara a impugnare davanti alla Corte Costituzionale la legge trentina che consente il terzo mandato al presidente della provincia, generando tensioni con la Lega.

Stop al terzo mandato per i governatori: la Consulta boccia la norma. La Lega perde pezzi da novanta come Zaia e Fedriga. Forza Italia e FdI tengono il punto. Il centrodestra ora deve riorganizzarsi in vista delle regionali. #terzomandato #Lega Vai su X

Hanno parlato insieme di terzo mandato Massimiliano Fedriga, Luca Zaia e Francesco Lollobrigida. I presidenti del Friuli Venezia Giulia e del Veneto e il ministro dell'Agricoltura si sono incontrati a Sacile, in occasione della festa dei 250 anni di Garbellotto, ec Vai su Facebook

Terzo mandato, Fedriga: C'è chi vuole eliminare l'avversario per legge; Terzo mandato, emendamento Lega per i presidenti di Regione (che rimetterebbe in corsa Luca Zaia). Fedriga: «C; Fedriga, c'è chi vuole eliminare l'avversario per legge.

Terzo mandato, Fedriga: "C'è chi vuole eliminare l'avversario per legge" - Il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, torna a dire la sua sulla questione del terzo mandato per i presidenti di Regione. Come scrive msn.com

Fedriga, c'è chi vuole eliminare l'avversario per legge - "Se c'è qualcuno che vuole vincere facendo fuori l'avversario e dicendo che non si può candidare è legittimo. Come scrive msn.com