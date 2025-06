Terzo mandato emendamento Lega che rimetterebbe in corsa Luca Zaia Fedriga | C' è chi vuole eliminare l' avversario per legge

La Lega punta a rilanciare Luca Zaia in Veneto, presentando un emendamento per il terzo mandato al Senato. Una mossa strategica che mira a consolidare il suo potere e rafforzare la presenza del partito nella regione. Ma cosa significa questa mossa per la politica italiana e le regole democratiche? Il dibattito è aperto: è lecito modificare le norme per favorire candidati di rilievo o si rischia di compromettere i principi di equità e trasparenza?

Terzo mandato, la Lega pronta a rimettere in corsa Luca Zaia in Veneto. Il Carroccio ha presentato un emendamento per il terzo mandato in commissione Affari costituzionali al Senato.

Scintille sul terzo mandato, Tajani: "Emendamento Lega? Non lo voteremo" - Parti di un clima politico sempre più acceso, con scintille che rischiano di mettere a dura prova l’unità della maggioranza.

