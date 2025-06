Terzo mandato emendamento della Lega in Senato Zaia | Vedremo cosa accadrà

La battaglia per il terzo mandato dei presidenti di Regione si infiamma, con la Lega decisa a ribadire la propria posizione e a sfidare Forza Italia. Zaia e i suoi sono pronti a mettere in difficoltà la maggioranza, determinati a difendere ciò che ritengono un diritto democratico. Mentre Fratelli d’Italia mostra qualche apertura, gli azzurri di Tajani sono...

La Lega non rinuncia alla battaglia sul terzo mandato per i presidenti di Regione. Ed è pronta a sfidare Forza Italia e a mettere in difficoltà la maggioranza. A differenza di Fratelli d'Italia - che nelle scorse settimane ha mostrato qualche apertura sul tema - gli azzurri di Antonio Tajani sono. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Terzo mandato, emendamento della Lega in Senato. Zaia: «Vedremo cosa accadrà »

In questa notizia si parla di: terzo - mandato - lega - emendamento

Scintille sul terzo mandato, Tajani: "Emendamento Lega? Non lo voteremo" - Parti di un clima politico sempre più acceso, con scintille che rischiano di mettere a dura prova l’unità della maggioranza.

Terzo mandato, l'emendamento della Lega riapre la partita #ioseguoTgr Vai su X

La Lega ha depositato un nuovo emendamento in cui si propone l’introduzione del terzo mandato per i presidenti di Regione La proposta non è concordata con il resto della maggioranza: Fratelli d’Italia e, sopratutto, Forza Italia continuano a essere contrari Vai su Facebook

Terzo mandato, Lega presenta emendamento in Senato; La Lega è pronta a presentare un emendamento sul terzo mandato; La Lega sarebbe pronta a presentare un emendamento sul terzo mandato.

La Lega è pronta a presentare un emendamento sul terzo mandato - La Lega, secondo quanto si apprende, è pronta a presentare un emendamento per superare il limite di due mandati per i presidenti di Regione. Come scrive ansa.it

Terzo mandato, emendamento Lega (per rimettere in corsa Luca Zaia). Fedriga: «C'è chi vuole eliminare l'avversario per legge» - Il Carroccio ha presentato un emendamento per il terzo mandato in commissione Affari costituzionali al ... Si legge su msn.com