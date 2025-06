Terza categoria Atletico Valdipesa Una realtà in crescita

Il Valdipesa è una realtà in crescita, simbolo di passione e attaccamento al territorio. Fondato nel luglio 2023, questo giovane club si sta facendo strada nel panorama calcistico locale, partecipando con entusiasmo alla terza categoria. Le partite casalinghe al venerdì sera allo stadio di Cerbaia rappresentano non solo un momento sportivo, ma anche un'occasione di aggregazione e condivisione per tutta la comunità. Il Valdipesa…

Atletico Valdipesa, che bella realtà. Passione e attaccamento al territorio sono i valori portanti di questa società nata nel luglio 2023 e che prenderà a parte anche quest’anno al campionato di Terza categoria. Le gare casalinghe saranno giocate il venerdì sera in notturna allo stadio di Cerbaia. Questo giovane club è attivo in stretta collaborazione con il Cerbaia Calcio, che milita in Promozione, con finalità sportive e sociali. Il Valdipesa ha sullo stemma cervo e torre, colori gialloblu, per dimostrare lo stretto rapporto con i paesi di Cerbaia e San Casciano. "La finalità del nostro club - afferma la presidentessa Elena Cherubini - è quella di dare la possibilità di continuare a giocare a chi esce dagli Juniores non rientrando nella prima squadra e ad altri giocatori del paese e del territorio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Terza categoria. Atletico Valdipesa. Una realtà in crescita

In questa notizia si parla di: valdipesa - terza - categoria - atletico

Terza Categoria / Gioca con il tesseramento scaduto, clamorosa stangata Urbanitas Apiro: 4 punti di penalizzazione - VALLESINA, 12 MAGGIO 2025 - Clamoroso risvolto nel calcio di terza categoria: l'Urbanitas Apiro è stata punita con 4 punti di penalizzazione e 400 euro di multa per aver schierato un giocatore con il tesseramento scaduto.

Terza categoria. Atletico Valdipesa. Una realtà in crescita; Risultati Terza Categoria Firenze - Girone A - Toscana; Calcio dilettanti, il programma del weekend dalla Serie D alla Terza Categoria.

Terza categoria. Atletico Valdipesa. Una realtà in crescita - Passione e attaccamento al territorio sono i valori portanti di questa società nata nel ... Da msn.com

Terza Categoria. Bel gioco ed equilibrio. Due gironi spettacolo - Nel girone A colpo grosso della capolista San Polo che espugna il campo dell’Atletico Valdipesa ... msn.com scrive