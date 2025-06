Terremerse rafforza la sua crescita | bilancio a 302 milioni di euro e utile sopra il milione

Terremerse rafforza la sua crescita, con un bilancio di 302 milioni di euro e un utile superiore al milione. Il 2024 si prospetta come un anno di ulteriori progressi, consolidando la strada verso una crescita solida e duratura. I dati presentati durante le assemblee dei soci dimostrano che, nonostante le sfide globali e l'incertezza economica, Terremerse continua a tracciare un percorso di successo e innovazione.

Il 2024 rappresenta per Terremerse un ulteriore passo avanti sulla strada di una crescita solida e costante. I dati del bilancio presentato nel corso delle assemblee dei soci confermano che, nonostante uno scenario economico segnato da sfide complesse e fattori di instabilità internazionali, la.

