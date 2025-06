Terracina pranzo di battesimo finisce in maxi rissa | donna in ospedale arrestato il genero

Un tranquillo pranzo di battesimo in riva al mare a Terracina si trasforma in una maxi rissa, lasciando feriti e sconcertati gli astanti. La violenza culmina con l'arresto del genero, che ha colpito gravemente la compagna e la suocera, quest’ultima ricoverata in prognosi riservata. Un episodio che sconvolge la comunità e solleva importanti interrogativi sulla gestione dei conflitti familiari. Scopriamo i dettagli di questa drammatica vicenda.

E' accaduto in un ristorante in riva al mare di Terracina lo scorso 22 giugno. L'uomo avrebbe colpito compagna e suocera che avrebbe riscontrato un trauma cranico e un'insufficienza circolatoria tanto da richiedere il ricovero in prognosi riservata al reparto di Rianimazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Terracina, pranzo di battesimo finisce in maxi rissa: donna in ospedale, arrestato il genero

