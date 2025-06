Terracina maxi rissa tra parenti al battesimo | arrestato padre della bimba

Un battesimo che si trasforma in scena di caos e violenza a Terracina, dove una maxi rissa tra parenti ha scosso un momento di festa. Il dramma ha avuto conseguenze gravi: il padre della bimba è stato arrestato dopo aver aggredito la compagna e la suocera, causando traumi e ricovero d'urgenza. Un episodio che mette in luce come l'ira possa scatenare situazioni imprevedibili e pericolose.

E' accaduto in un ristorante in riva al mare di Terracina lo scorso 22 giugno. L'uomo avrebbe colpito compagna e suocera che avrebbe riscontrato un trauma cranico e un'insufficienza circolatoria tanto da richiedere il ricovero in prognosi riservata al reparto di Rianimazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Terracina, maxi rissa tra parenti al battesimo: arrestato padre della bimba

