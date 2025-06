Terra dei Fuochi la CEDU condanna l’Italia | a Napoli un convegno sul nesso tra inquinamento e salute

Domani a Napoli si apre un importante confronto sulla grave emergenza dei “Terra dei Fuochi”, dove la CEDU ha condannato l’Italia per inadempienze ambientali e di tutela della salute. Il convegno, organizzato presso Castel Capuano, analizzerà il nesso tra inquinamento e rischi sanitari, evidenziando le responsabilità e le azioni necessarie. Un’occasione imperdibile per approfondire un tema cruciale che riguarda il futuro della nostra terra e dei suoi abitanti.

NAPOLI, 24 GIUGNO – Si terrà domani, mercoledì 25 giugno alle ore 14, presso Castel Capuano, il convegno dal titolo "Terra dei Fuochi: nesso causale tra inquinamento ambientale e danno alla salute", organizzato dalla Fondazione dell'Avvocatura napoletana per l'Alta formazione forense in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati, la biblioteca "De Marsico" e la Fondazione Castel Capuano. Il dibattito prende spunto dalla recente sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), che ha condannato lo Stato italiano per la mancata adozione di misure efficaci contro l'inquinamento ambientale nella Terra dei Fuochi, ritenendolo una violazione del diritto alla vita.

