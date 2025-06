Terni incontro con i vertici dello sport | Evoluzione ed inclusione per fare squadra

un’occasione unica per dialogare, condividere idee e rafforzare il legame tra le diverse discipline sportive locali. Un momento di confronto che ha dimostrato come evoluzione e inclusione siano alla base di una vera squadra, pronta a scrivere un nuovo capitolo di successo per lo sport ternano. L’evento ha sancito l’impegno comune verso un futuro più aperto e innovativo.

Hanno risposto da tutte le ‘latitudini’ dello sport del territorio. L’evento ‘Incontro con lo Sport Ternano’ ha fatto registrare il ‘sold out’ nella sala stampa del PalaTerni. I rappresentanti delle discipline sportive infatti hanno presenziato all’iniziativa organizzata dal Coni Umbria in. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, incontro con i vertici dello sport: “Evoluzione ed inclusione per fare squadra”

In questa notizia si parla di: sport - incontro - terni - vertici

Piazza di Siena, un incontro tra sport, arte e natura - Piazza di Siena, nel cuore di Roma, diventa un palcoscenico dove sport, arte e natura si fondono in un unicum straordinario.

A Terni, nella giornata del 26 maggio 2025, si è tenuto un importante incontro tra le organizzazioni sindacali Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Ugl, le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) del gruppo Arvedi-AST e i vertici aziendali, tra cui l’amministratore delegato in - facebook.com Vai su Facebook

Terni, incontro con i vertici dello sport: “Evoluzione ed inclusione per fare squadra”; Crisi in Medio Oriente, vertice straordinario alla Prefettura di Terni su terrorismo e sicurezza locale; Ribigini brillano alla Stad 10 di Terni.

Mattarella, incontro con le leggende dello sport italiano e i vertici di Sport e Salute- Corriere.it - Presenti anche il ministro dello sport Andrea Abodi e i vertici di Sport e Salute, oltre a tanti campioni, tra gli altri: Tardelli, Di Centa, Nargiso, Chechi, Lucchetta ... Lo riporta corriere.it

Terni, che sport farà nel 2021: salta il mototrip, i campioni ricominciano ad allenarsi - Quello che è stato archiviato sarà ricordato l'anno in cui lo sport non fece la storia ... Riporta ilmessaggero.it