Ternana confronto ‘diretto’ tra Stefano Bandecchi e Stefano D’Alessandro | una settimana per evitare la penalizzazione

Il confronto tra il sindaco Stefano Bandecchi e il presidente Stefano D’Alessandro a Roma rappresenta un passo decisivo in vista di una possibile penalizzazione per la Ternana. In una settimana cruciale, le due figure chiave del club si sono incontrate per trovare una soluzione e scongiurare sanzioni che potrebbero compromettere il futuro della squadra. La sfida ora è tutta sulla capacità di dialogo e collaborazione tra le parti.

Una settimana per evitare la penalizzazione in graduatoria. Il sindaco Stefano Bandecchi ed il presidente della Ternana Stefano D’Alessandro si sono incontrati stamattina, martedì 24 giugno, a Roma. Il confronto fa seguito alle dichiarazioni rilasciate dal primo cittadino che aveva dichiarato. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Ternana, confronto ‘diretto’ tra Stefano Bandecchi e Stefano D’Alessandro: una settimana per evitare la penalizzazione

In questa notizia si parla di: stefano - ternana - confronto - bandecchi

Terni, l’inviato di ‘Report’ a palazzo Spada senza Stefano Bandecchi: “Risposte sulla Ternana Women entro fine maggio” - L’inviato di ‘Report’ Luca Bertazzoni ha effettuato una nuova visita a Palazzo Spada, assistendo a un dibattito sulla convenzione per la gestione dello stadio Liberati.

Una notizia bomba che sta facendo il giro in casa dei tifosi della TERNANA. L'iperbole è ancora a firma del Sindaco e Presidente della Provincia di Terni Stefano Bandecchi. "C'è un grandissimo problema, la Ternana potrebbe fallire! D'Alessandro mi ha detto Vai su Facebook

Bandecchi: "La Ternana potrebbe fallire" - La dichiarazione del Sindaco a margine del consiglio provinciale: "Scadenze importanti in vista". Secondo rainews.it

"La Ternana Calcio potrebbe fallire". Annuncio ’al plutonio’ di Stefano Bandecchi - La piazza rossoverde è di nuovo in preda a giustificate ansie, lievitate dopo le dichiarazioni "al plutonio" rilasciate da Stefano Bandecchi a margine del Co ... Segnala msn.com