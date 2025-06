terna innovation zone adriatico un nuovo polo di innovazione

Terna apre le porte a un nuovo orizzonte di innovazione con la creazione del Terna Innovation Zone Adriatico nelle Marche. Questo ambizioso progetto mira a trasformare la regione in un polo di eccellenza tecnologica, promuovendo la transizione energetica e valorizzando l’ecosistema imprenditoriale locale. Un passo strategico che rafforza l’impegno di Terna nel plasmare un futuro sostenibile e all’avanguardia per l’intera area adriatica.

Milano, 24 giu. (askanews) - Terna ha annunciato il lancio del Terna Innovation Zone Adriatico, il nuovo polo di innovazione che il gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia ha deciso di aprire nelle Marche, con l'obiettivo di contribuire alla trasformazione della Regione e dell'area adriatica in un centro di eccellenza per sviluppare l'innovazione tecnologica a favore della transizione energetica e per valorizzare l'ecosistema imprenditoriale innovativo adriatico. "Si tratta - ha spiegato Francesco Salerni, direttore Strategia, Digitale e Sostenibilità di Terna - di un centro di sviluppo organizzato su due principi, l'Innovation Hub che intende supportare e promuovere piccole e medie imprese del territorio e start-up locali nello sviluppo e nella industrializzazione di soluzioni per il mercato elettrico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net