8217terna innovation8217 rappresenta un faro di eccellenza per far crescere la nostra economia. Ieri è stato presentato ‘Terna Innovation Zone Adriatico’, un nuovo polo di innovazione nato ad Ascoli, dedicato a sostenere la transizione energetica e potenziare l’ecosistema imprenditoriale delle Marche e dell’area adriatica. Un progetto ambizioso che mira a trasformare il territorio in un centro all’avanguardia per tecnologie e idee innovative, creando così nuove opportunità di sviluppo sostenibile e competitività.

E’ stato presentato ieri ’Terna Innovation Zone Adriatico’, nuovo polo di innovazione che nasce ad Ascoli, pensato per sostenere la transizione energetica e favorire la crescita dell’ecosistema imprenditoriale innovativo delle Marche e dell’area adriatica. Il progetto, illustrato nei dettagli dal professor Gianluca Gregori nella veste di consigliere d’amministrazione di Terna, nasce con l’obiettivo di trasformare il territorio in un centro di eccellenza tecnologica, promuovendo un modello di economia dei distretti che valorizza competenze e capitale locale. "Il polo ospiterà due iniziative principali – ha spiegato Gregori – OpenHub, programma di open innovation per startup e Pmi, con percorsi di accelerazione sostenuti dalla Regione Marche, e OpenLAB, laboratorio di sperimentazione di tecnologie ingegneristiche avanzate, in particolare su cavi Hvdc e soluzioni marittime". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Terna Innovation’: "Un polo di eccellenza per far crescere la nostra economia"

