Terminati i lavori nella piazzetta di Torre a Mare | installati i nuovi giochi per bambini

hanno elevato sicurezza, funzionalità e divertimento per tutti i bambini. La nuova area giochi non solo rende il quartiere più vivace e accogliente, ma promuove anche momenti di svago e socializzazione in un ambiente sicuro e accessibile. Vieni a scoprire l'angolo di allegria appena rinnovato, dove ogni bambino può giocare senza pensieri e con il sorriso sulle labbra.

Si sono conclusi i lavori di riqualificazione dell'area giochi all'interno di piazza della Torre, nel quartiere barese di Torre a Mare. L'intervento ha riguardato la sostituzione completa della pavimentazione antitrauma e di alcune installazioni ludiche inclusive, fatte con materiali che. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Terminati i lavori nella piazzetta di Torre a Mare: installati i nuovi giochi per bambini

