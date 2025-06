Teresanna Pugliese e Cristina Plevani litigano all'Isola dei Famosi | Aspetto che vai a casa falsa

L'Isola dei Famosi si anima con un acceso scontro tra Teresanna Pugliese e Cristina Plevani, due naufraghe che si confrontano duramente per una questione di legna sul fuoco. Tra accuse e emozioni a fior di pelle, la fragilitĂ di Teresanna emerge in un momento di grande tensione, mostrando quanto la convivenza possa mettere alla prova anche i piĂą forti. Come finirĂ questa disputa? Resta con noi per scoprire il lieto fine o...**vai a casa falsa**!

Scontro all'Isola tra Teresanna Pugliese e Cristina Plevani. Le due naufraghe hanno litigato animatamente per colpa della legna sul fuoco. Dopo le accuse della Plevani, l'ex di Uomini e Donne è scoppiata in lacrime: "Il giorno prima mi abbracciano, il giorno dopo mi dicono che sono falsa. Questa roba mi uccide". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Isola dei Famosi, Cristina Plevani critica Chiara Balistreri: "Quando non c'è Teresanna sei completamente diversa" - Cristina Plevani non ha esitato a esprimere il suo pensiero su Chiara Balistreri durante l'Isola dei Famosi, sottolineando come la giovane naufraga, invece di restare in secondo piano rispetto a Teresanna Pugliese, dovrebbe imparare a brillare di luce propria.

