In un mondo spesso segnato da tensioni e conflitti, la teologia e la cultura della pace assumono un ruolo fondamentale nel promuovere un futuro di speranza e convivenza. La ricerca guarda avanti, incoraggiando ogni Diocesi a sviluppare percorsi di educazione alla nonviolenza, mediazione e accoglienza. La nostra sfida è trasformare le comunità in vere e proprie “case della pace”, lasciandoci ispirare dalle parole di Papa Leone XIII e dalle iniziative della Facoltà Teologica dell’Italia Centrale.

Auspico, allora, che ogni Diocesi possa promuovere percorsi di educazione alla nonviolenza, iniziative di mediazione nei conflitti, progetti di accoglienza che trasformino la paura dell’altro in opportunitĂ di incontro. Ogni comunitĂ diventi una “casa della pace”. Le parole di Papa Leone XIV ai vescovi italiani non sono rimaste inascoltate almeno dalle nostre parti, così la FacoltĂ Teologica dell’Italia Centrale ha inaugurato un nuovo Istituto di ricerca in Teologia Sociale, che, attingendo al grande patrimonio della Dottrina Sociale della Chiesa, si propone di mettere a disposizione i suoi strumenti di ricerca a tutti quegli enti che agiscono in ambito sociale ed ecclesiale, facendo parte delle diocesi, delle associazioni, delle pubbliche amministrazioni, dei sindacati e di tutti quei corpi intermedi della societĂ che hanno a cuore temi quali la ricerca del bene comune, della riconciliazione, della pace, del servizio alla collettivitĂ e in particolare ai piĂą poveri e sofferenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Teologia e cultura della pace, la ricerca guarda avanti

