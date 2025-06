Tentata rapina all' ufficio postale in pieno giorno | 39enne finisce in carcere

Un'epopea di tensione si è consumata in pieno giorno presso un ufficio postale, dove un uomo di 39 anni ha tentato di mettere a segno una rapina. La pronta reazione delle forze dell'ordine ha portato all'arresto e alla concessione di una misura cautelare in carcere, garantendo che la sicurezza pubblica sia preservata. Un episodio che ricorda quanto sia fondamentale vigilare e intervenire tempestivamente contro ogni atto criminoso.

I carabinieri della Compagnia di Sala Consilina hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare di custodia in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Lagonegro, su richiesta della Procura, nei confronti di un 39enne di Napoli, indagato per tentata rapina pluriaggravata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Tentata rapina all'ufficio postale in pieno giorno: 39enne finisce in carcere

In questa notizia si parla di: tentata - rapina - 39enne - carcere

