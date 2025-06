Tentata rapina all’ufficio postale di Sala Consilina | 39enne arrestato

Un uomo di 39 anni di Napoli è stato arrestato per una tentata rapina a mano armata ai danni dell’Ufficio postale centrale di Sala Consilina, avvenuta il 29 aprile dello scorso anno. L’operazione, condotta dai Carabinieri sotto la guida della Procura di Lagonegro, dimostra ancora una volta l’impegno delle forze dell’ordine nel tutelare la sicurezza dei cittadini. La vicenda sottolinea l’importanza di collaborare per garantire un ambiente più sicuro per tutti.

Tempo di lettura: 2 minuti Un uomo di 39 anni, originario di Napoli, è stato arrestato perchè ritenuto responsabile di una tentata rapina a mano armata avvenuta il 29 aprile dello scorso anno ai danni dell’ Ufficio postale centrale di Sala Consilina, nel Salernitano. Le indagini che hanno portato all’arresto sono state condotte dai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina coordinati dalla Procura della Repubblica di Lagonegro che ha richiesto e ottenuto dal gip un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Secondo quanto accertato, l’uomo, insieme ad altri tre complici, attualmente in via di identificazione, avrebbe fatto irruzione nell’edificio durante l’orario di apertura, armato di fucili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tentata rapina all’ufficio postale di Sala Consilina: 39enne arrestato

