Tensione sul Corso di Salerno Smart investe una donna mentre passeggia

Momenti di grande apprensione a Salerno, dove una donna è stata investita da una Smart poco dopo le 21 su Corso Vittorio Emanuele, nei pressi della stazione ferroviaria. La scena, carica di tensione e paura, ha coinvolto passanti che si sono immediatamente mobilitati per aiutarla e chiamare i soccorsi. La dinamica dell’incidente resta da chiarire, ma l’attenzione ora si concentra sulle condizioni della vittima e sulle cause dell’accaduto.

Momenti di tensione, poco dopo le 21, su Corso Vittorio Emanuele a Salerno, dove una Smart di colore scuro ha investito una donna a poca distanza dalla stazione ferroviaria. I soccorsi Le grida disperate della malcapitata hanno subito attirato l'attenzione dei passanti che sono corsi ad.

