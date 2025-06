Tensione a Salerno | imbarcazione in vetroresina semiaffondato nel porto

Lunedì 23 giugno, alle 19, una segnalazione di emergenza ha agitato il porto di Salerno: un'imbarcazione in vetroresina semiaffondato, con quattro persone a bordo, ha generato tensione tra i bagnanti e le autorità. La pronta risposta delle forze di sicurezza ha mobilitato soccorsi immediati, mentre si cerca di capire le cause di questa situazione critica. La tranquillità del porto è momentaneamente scossa, ma la sicurezza resta prioritaria.

Tensione in mare, lunedì 23 giugno: verso le ore 19, è pervenuta al numero di emergenza 1530 della Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Salerno una segnalazione da parte di un cittadino il quale riferiva che, il natante da diporto sul quale si trovava a bordo con altre 3 persone, in.

